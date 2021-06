Den 20. Mee war jo e Brand op der "X-Press Pearl" ausgebrach, dat ënnert anerem Chemikalie gelueden hat.

U Bord vun der "X-Press Pearl" waren nieft 25 Tonne Salpéitersaier, och aner Chemikalien a Plastikgranulat. Donieft goufen 278 Tonne Schwéierueleg a 50 Tonne Sprit transportéiert.

Déi meeschte vun den 1.500 Container goufen duerch d'Feier zerstéiert. Verschiddener vun hinnen, an deene Polyethylen-Granulat gelagert gouf, sinn an d'Mier gefall. Zanterhier verschmotzen Deelercher aus Plastik d'Stränn vu Sri Lanka. Et wier déi schlëmmsten Ëmweltverschmotzung am Mier, déi si jee erlieft hätt, huet d'Cheffin vun de Mieresschutzautoritéite betount.

Wat déi genau Ursaach vum Brand war, ass bis ewell nach net gewosst. Ermëttler ginn dovunner ass, dass d'Feier duerch eng Fuite vun engem Faass mat Salpéitersaier dra verursaacht gouf an de Kapitän dat schonn e puer Deeg virdru gewosst hätt.