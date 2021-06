De Xavier Bettel huet um Dënschdeg de franséische Premier Jean Castex getraff.

Lëtzebuerg hätt mat Frankräich eng ganz gutt an eng ganz frëndschaftlech Relatioun, huet de Staatsminister ënnerstrach. Dat hätt sech och elo nees an der sanitärer Kris gewisen. D'Grenze sinn opbliwwen, dat franséischt Gesondheetspersonal konnt weider an eise Spideeler schaffen a Lëtzebuerg huet och franséisch Covid-Patienten opgeholl. Elo sicht een no enger gemeinsamer Strategie fir aus der Kris erauszekommen. Konkret heescht dat datt zum Beispill di gréng Certificate vu Lëtzebuerg an a Frankräich openeen ofgestëmmt solle ginn. Et wéilt ee net op den europäeschen Zertifikat waarden an elo scho Léisunge mat den Nopere fannen.

Lëtzebuerger Aarbechtsvisitt zu Paräis Et wier wichteg, esou de Staatsminister, fir sech mat den Nopeschlänner ofzeschwätzen, esou datt d'Impf-Certificate géigesäiteg unerkannt ginn.

Um Méindeg huet de Premier Xavier Bettel de franséische Staatssekretär fir d'Digitalisatioun an der Lëtzebuerger Ambassade zu Paräis empfaangen. Et wier wichteg, datt d'Zertifikae vu béide Länner géigesäiteg unerkannt ginn.

Dernieft war zu Paräis eng OCDE-Reunioun un der de Lëtzebuerger Finanzminister Pierre Gramegna deelgeholl huet. Et gouf analyséiert, wéi eng wirtschaftlech Auswierkungen d'Pandemie huet. De Finanzminister geet dovunner aus, datt Lëtzebuerger Ekonomie sech relativ séier erhuele wäert.