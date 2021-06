Wéi et heescht, gouf keng Persoun blesséiert.

Den Iran huet säi gréisst Militärschëff verluer. U Bord gouf et an der Nuecht op e Mëttwoch e Brand.

Den Equipage soll versicht hunn, d'Feier ze läschen, awer ouni Succès. D'Schëff ass am Golf vum Oman ënnergaangen. Mënsche sinn net ze Schued komm.

D'Schëff war an de 70er Joren a Groussbritannien gebaut ginn. Et huet am Golf vum Oman aner iranesch Marine-Schëffer mat Material versuergt an et konnten Helikopteren drop landen.