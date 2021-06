D'Demande um amerikaneschen a chinesesche Marché, den Handelssträit tëscht Trump a Kanada an och d'Coronapandemie hunn zu engem Engpass beim Holz gefouert.

Holz ass eng vun de wéinegen natierleche Ressourcen, déi mir hei am Land nach méi wéi genuch hunn. An awer feelt et grad enorm un Holz. D'Betriber, déi domadder schaffen, kommen der héijer Demande net méi no.

Holzmangel: E weltwäite Problem



Präisser ginn duerch de Plaffong. D'Betriber, déi mat Holz schaffen, kënne just nach kuerzfristeg Devisen erausginn an musse mat der Ongewëssheet liewen, dass si net wëssen, wéini d'Holz bei hinnen ukënnt

Schold dorunner ass engersäits den amerikaneschen an de chinesesche Marché, wou d'Relance am Bausecteur Ufank dës Jores enorm ugezunn huet, an et bei hinnen net genuch Holz gëtt, fir d'Demande ze couvréieren. Dobäi kënnt den amerikaneschen Handelssträit vum fréiere President Trump mat Kanada, sou dass Amerika keen Holz méi aus Kanada hëlt. Resultat: et gëtt aus Europa importéiert. En plus hätt d'Pandemie dozou gefouert, dass méi Leit gären hiert Doheem veränneren an dofir méi Holzaarbechte gefrot ginn.

Dat bréngt mat sech, dass d'Präisser fir d'Holz duerch de Plaffong ginn. Virun allem bei KVH-Holz hätt sech de Präis verdräifacht. Huet ee soss nach 250 bis 250 Euro de Meter Cube dofir bezuelt, läit ee momentan bei 1.000 Euro de Kubikmeter.

Produktioun an Europa an zu Lëtzebuerg



Ma et géing genuch Holz an eise Bëscher ginn. De Problem läit éischter dorunner, dass et net genuch Betriber hei an Europa ginn, fir déi momentan weltwäit Demande ze decken. Do muss een als Betrib wëssen ze jongléieren, fir dass een duerno seng Stammclientèle net verléiert.

Normalerweis leien d'Delaie fir Liwwerunge bei 2 bis 3 Wochen. Elo wier een bei 2 bis 3 Méint. Et wéilt ee sech awer net iwwert déi vill Aarbecht bekloen, ma an awer géing ee sech Gedanke maachen, wéi et an Zukunft weidergeet. Dofir misst ee verstäerkt op eng Kreeslafwirtschaft setzen. Holz wier nämlech nach dee mannste Problem.

Een Drëttel vum Lëtzebuerger Territoire ass Bësch. Dovunner produzéieren eis Bëscher 750.000 Kubikmeter Holz pro Joer a ronn zwee Drëttel dovunner ginn erausgeholl. Et géing bei aner Materialien, déi mir virun allem aus China géingen importéieren, schwiereg ginn, well dohannen d'Mëttelschicht wiisst a si domadder méi fir sech brauchen. Protektionismus wier awer och keng Solutioun. Et erhofft ee sech allerdéngs, dass d'Situatioun um weltwäite Marché geschwënn nees apendelt an domadder d'Präisser an d'Delaien nees méi previsibel ginn.