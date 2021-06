Vill Länner, Regiounen a Stied hu sech an de leschte Wochen a Méint esou munches afale gelooss, fir hir Awunner ze motivéieren, fir sech impfen ze loossen.

Geldpräisser

Ohio, USA: Wärend e puer Woche goufen am US-Bundesstaat all Woch zwee Gewënner gezunn, déi bei der grousser Lotterie konnte matmaachen. Erwuessener haten d'Chance op eng Millioun US-Dollar. Fir jonker ënner 18 Joer gouf et e Stipendium ze gewannen. Dëst kléngt elo net no vill, ma studéieren an den USA ass deier a vill Jonker hu bis zu oder esouguer iwwer 100.000 Dollar Scholden, wa si mat hirem Studium fäerdeg sinn.

New York, USA: En Direkte Geldpräis ass et elo net, ma all Persoun, déi sech an engem gewëssen Zäitraum impfe gelooss huet, krut e Rubbellous. Domadder kann een tëscht 20 a 5 Milliounen US-Dollar gewannen.

West-Virginia, USA: En sougenannte Schatzbrief, am Wäert vun 100 Dollar, kënnen all d'Persounen, am Alter tëscht 16 a 35 Joer, kréien, déi sech impfe loossen.

Maryland, USA: 400.000 Dollar kann hei e gléckleche Gewënner kréien, wann hie sech impfe léisst. Anescht wéi am Ohio gëtt dëse Präis net e puermol gezunn, mä ass eng eemoleg Saach.

Washington, USA: Ganz offensichtlech u Maryland inspiréiert, verspillt och dëse Bundesstaat 400.000 Dollar. Gezu sollen déi um Independence Day ginn. E klengen Ënnerscheed gëtt et awer: Washington verlousst donieft all Woch 40.000 Dollar un ee gléckleche geimpfte Gewënner.

New York City, USA: Jonker tëscht 12 a 17 Joer, déi an der Stad liewen, kënnen e Stipendium gewannen. D'Stad kënnt da fir hir ganz Unis-Gebüren, hir Wunneng, hiert Iessen an hir Bicher op. Eenzeg Konditioun nieft der Impfung: Dëst muss op der staatlecher Uni vun New York oder der City University vun der Stad sinn.

Oregon, USA: Wéi a Washington kann hei just eng Persoun d'Lotterie gewannen. De Präis ass awer mat enger Millioun Dollar däitlech méi héich. Dogéint ass den "Trouschtpräis" awer méi kleng. 10.000 Dollar ginn do nach weider verspillt, dat awer net all Woch, mä u 36 Persounen aus de 36 verschiddene Landkreeser vum Bundesland.

Saachpräisser

Hongkong: An enger Stad, wou vill Leit liewen a liewe wëllen an d'Wunnenge knapp an deier sinn, ass eng Wunneng wuel e ganz beléifte Präis. Dofir huet sech d'Regionalregierung eppes afale gelooss, well d'Leit hir an och de Vaccinen net trauen a sech, obwuel genuch Impfstoffer do sinn, net impfe wëlle loossen. Ënnert all de Leit, déi geimpft ginn, gëtt en Een-Zëmmer-Appartement verloust. Präis: Iwwer 1,14 Milliounen Euro

Australien: Wie geimpft ass, kritt d'Chance op Fräiflich. Bis ewell si just 2 Prozent vun der Populatioun geimpft, well d'Leit skeptesch vis-à-vis vum AstraZeneca sinn. An all Bundesstaat huet eng Persoun d'Chance, dëse Gewënn mat heem ze huelen. Dëst gëllt dann och net just fir ee Fluch, Nee, de Gewënner a seng Famill, bis maximal 4 Leit, dierfen ee Joer laang onbegrenzt a gratis mat Qantas fléien.

Israel: Geimpfte Leit hu Recht op e gratis Shot. Dofir goufen extra Pop-up-Impfbaren opgemaach, dat ënnert dem Motto "Get a shot, take a shot". Awer och u Leit, déi keen Alkohol drénken, gouf geduecht. Si kënne Kaffi oder eppes Séisses amplaz kréien.

West-Virginia, USA: Och hei kéint ee vun "Shot for Shot" schwätzen, ma d'Gedrénks ass domadder net gemengt. An der Lotterie vum US-Bundesstaat kann een nämlech, wann ee geimpft ass, e Juegdgewier gewannen. Dëst ass awer net den eenzegen Haaptpräis, well och e Pick-up-Truck ass an der Lotterie mat dran.

New York, USA: Impfunge fir Leit, déi sportbegeeschtert sinn. Esou kënnen d'Spectateuren, déi e Match vun de Mets oder de Yankees besichen, sech am Stadion impfe loossen. Donieft kréie se dann nach e gratis Ticket, fir e weidere Match kucken ze goen.

Maine, USA: Eng ganz änlech Iddi wéi zu New York, gëtt och hei ëmgesat. Leit, déi sech impfe loossen, kënnen Entréestickete fir e Baseballmatch gewannen.

USA: Eng änlech Iddi wéi Qantas an Australien hat och United Airlines an den USA. Och si verspillen e Joresabo fir Fräiflich. Dat u fënnef Gewënner, déi den 1. Juli ermëttelt ginn. Dofir muss een u sech just seng Impfkaart an hir App eroplueden a scho kann ee gewannen. Nieft den 5 Haaptpräisser ginn och 30 Aller-Retour-Flich verspillt. Dat ëmmer fir zwou Persounen.

New York, USA: D'Donut-Chaîne Krispy Kreme verloust e Joresabo fir een Donut den Dag, dat fir Leit, déi kënnen noweisen, datt si geimpft sinn.

New Jersey, USA: Kee Shot, mä dofir e Béier kritt een, wann ee sech hei impfe léist. De Bundesstaat ass nämlech am nationale Verglach ofgeschloen a mat dësem Schratt wëll een d'Leit motivéieren, sech impfen ze loossen. Ajo, "Shot and a Beer" heescht hei d'Campagne.

Kuriéises: Vun Joint bis Kou



New York, USA: Net vun offizieller Säit, mä vun Aktiviste gouf et d'Aktioun "Joint for Jabs". Domadder wollt een engersäits d'Legaliséierung vum Cannabis am US-Bundesstaat feieren an och d'Leit motivéieren, fir sech impfen ze loossen.

San Luis, Philippinnen: Hei ass et de Buergermeeschter vun der 60.000-Awunner-Stad, deen d'Leit motivéiere wëll, sech impfen ze loossen. De Präis: Eng Kou. Domadder wëll de Gemengepapp net nëmmen un d'Déiereléift vu senge Bierger appelléieren, ma och hire Faibel fir d'Glécksspiller erausfuerderen. De Wäert vum Gewënn gëtt op ronn 500 Euro geschat.

USA: D'Regierung huet mat verschiddenen Datingapps probéiert, d'Leit ze motivéieren, fir geimpft ze ginn. Dëst mat engem einfachen Trick: Op Tinder, Hinge, Badoo a Co kritt dee méigleche Match ugewisen, ob ee selwer geimpft ass, oder net.

Dir hutt nach eng Aktioun matkritt, egal vu wéi enger Natur, déi mir net opgelëscht hunn? Loosst eis et an de Comments wëssen.