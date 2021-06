D'Knesset huet e Mëttwoch de fréiere Chef vun der lénksgeriichter Aarbechterpartei zum neie President gewielt.

Den Isaac Herzog gëtt neie President vun Israel. De 60 Joer ale Politiker gëtt domadder de Successeur vum Staatschef Reuven Rivlin.

Den Herzog huet sech bei der Ofstëmmung am Parlament kloer mat 87 op 26 Stëmme géint seng Rivalin ëm d'Amt vum President, Miriam Peretz, duerchgesat.

De President huet an Israel haaptsächlech eng representativ Roll.

De Vott an der Knesset war matten an de schwierege Verhandlunge fir déi nei Regierungsbildung an Israel, déi spéitstens e Mëttwoch um Hallefnuecht (Lokalzäit) ofgeschloss musse sinn. De Leader vun der Oppositioun Jair Lapid an den nationalisteschen Hardliner Naftali Bennett wëllen eng Koalitioun bilden, fir de laangjärege Ministerpresident Benjamin Netanjahu ofzeléisen. D'Koalitioun vum "Wandel" soll Parteien aus dem ganze politesche Spektrum regruppéieren.