Déi 2 Missiounen "DaVinci+" a "Veritas" sollen am Zäitraum tëscht 2038 an 2030 bis bei den Nopeschplanéit vun der Äerd starten, sou d'Nasa e Mëttwoch.

D'Missioune am Kader vum Discovery-Programm si mat ronn 500 Milliounen Dollar dotéiert. Zil ass et, erauszefannen, wisou d'Venus am Géigesaz zu der Äerd net bewunnbar ass.

"Béid Schwëstermissiounen hunn als Zil, ze verstoen, wéi d'Venus zu enger Inferno-aarteger Welt gouf, déi an der Lag ass, Bläi un der Uewerfläch ze schmëlzen", sou den Nasa-Chef Bill Nelson. "DaVinci+" soll deemno d'Atmosphär vum Planéit ënnersichen an dobäi de Gehalt u Gasen an aneren Elementer moossen. Och soll d'Fro gekläert ginn, ob de Planéit iergendwann en Ozean hat an déi geologesch Besonnerheeten ënnersichen.

"Veritas" soll d'Uewerfläch aus dem Orbit aus kartéieren an esou déi geologesch Geschicht vum Planéit erfuerschen. Mat Hëllef vun engem Radar soll en dräidimensionaalt Bild entstoen. Et wéilt een donieft och feststellen, ob et op der Venus nach aktiv Vulkaner ginn.

D'Temperaturen um Planéit erreeche bis zu 500 Grad, keng gutt Viraussetzunge fir d'Existenz vu Liewen. D'Atmosphär besteet bal just aus Kuelendioxid. Ma d'Venus interesséiert d'Astronomen an der Haaptsaach wéinst der relativ kuerzer Distanz zu der Äerd a well d'Gréisst änlech ass. Munch Experte gesinn an der Venus eng Warnung, wéi onwirtschaftlech d'Äerd bei enger weiderer Klimaerwiermung ka ginn.