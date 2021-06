Wéinst enger technescher Pann beim gréissten Telekom-Ubidder Orange hunn d'Noutruffnummere fir e puer Stonnen net funktionéiert. Mat schroe Suitten.

Der franséischer Regierung no sinn op d'mannst 3 Doudesfäll op déi technesch Pann zeréckzeféieren. Den Inneminister Gérald Darmanin huet d'Pann beim gréissten Telekom-Fournisseur Orange "gravéierend an inacceptabel" genannt.

D'Nummere vum franséische Rettungsdéngscht waren tëscht e Mëttwoch den Owend 18 Auer bis Hallefnuecht landeswäit net méi z'erreechen. Och bei der Police an de Pompjeeë koum an där Zäit keen duerch. Bei den 3 Doudesfäll hätt et sech ëm häerzkrank Persoune gehandelt, déi keng rechtzäiteg Hëllef froe konnten, sou nach de Gérald Darmanin. A sengem Ëmfeld wier confirméiert ginn, dass déi 3 Mënsche gestuerwe sinn.

De Chef vun Orange, de Stéphane Richard, gouf an deem Kader an den Inneministère zitéiert. Orange - déi fréier Staatsentreprise France Télécom - huet sech bei de Clientë fir d'Pann entschëllegt. D'Techniker géifen dru schaffen, de Service esou séier wéi méiglech nees komplett zougänglech ze maachen.

Eng Hackerattack gëtt net ausgeschloss.