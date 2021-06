De Polizist, dee fir den Dout vum Afroamerikaner Goerge Floyd responsabel ass, gouf jo schonns verurteelt.

Am Prozess wéinst dem Doudschlag vum George Floyd fuerdert d'Verdeedegung also Prisong mat Sursis. De feste Prisong hätt de wäisse Polizist schonn an der Untersuchungshaft ofgesiess.

Dat gesäit de Parquet allerdéngs komplett anescht. Hei ginn 30 Joer feste Prisong gefuerdert. Dëst gëtt begrënnt duerch déi besonnesch schwéier a grausam Dot vum Derek Chauvin. De 25. Juni ass geplangt fir d'Strof festzesetzen.

D'Verdeedegung argumentéiert dogéint, dass hire Mandat sech a senger Karriär näischt zu Schold komme gelooss huet an dass hie wuel am Prisong Gewalt a kierperlechen Attacken ausgesat wier.

De Richter Cahill huet awer schonn duerchblécke gelooss, dass eng méi kleng Strof wuel éischter onwarscheinlech dierft sinn.