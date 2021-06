Op d'mannst 9 Leit sinn am Ufank vun der Woch am Norde vum Ghana ëmkomm, nodeem eng Minn agestierzt war. D'Rettungsaarbechte lafen nach.

Geschitt ass dat Ganzt an enger Minn bei Gbane, net wäit ewech vun der Grenz mam Burkina Faso. Ëmmer nees kënnt an an dësen Zorte vu Minnen zu Accidenter, bei deenen Aarbechter ëm d'Liewe kommen.

D'Rettungsekippe ginn dovunner aus, datt nach 3 Leit ageklemmt sinn. Et géif een awer alles maachen, fir se erauszekréien, dout oder lieweg. Weider heescht et vum Regionalminister, datt wuel de ville Reen dofir gesuergt huet, datt d'Fondatioun vun der Minn gerutscht ass.

Bei engem änlechen Accident déi leschte Woch waren 3 Leit ëmkomm. Dëst awer an enger illegaler Goldminn am Süde vum Land.