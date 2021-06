Metz steet ënner Schock, nodeems e Mann um Donneschden am hellen Do, op der Strooss, op seng Fra geschoss huet.

Hannergrond ass franséische Medien no d'Scheedung vun der Koppel an de Sträit ëm d'Kanner, déi tëschent 8 a 14 Joer al sinn.

Déi bluddeg Dot ass am Quartier Borny geschitt. De Mann soll e puermol op seng Fra geschoss hunn, ier hie sech du selwer an de Kapp geschoss huet.

Eent vun de Kanner vun der Koppel huet déi grujeleg Zeene missten nokucken, genee wéi eng Rei Passanten.

D'Fra an de Mann goufen an d'Spidol bruecht. Si si 46, respektiv 48 Joer al. Iwwert hire gesondheetlechen Zoustand ginn et den Ament keng Informatiounen.

De Procureur vu Metz huet annoncéiert, e Freideg de Mëtteg um 15 Auer eng Pressekonferenz ze maachen.