Nom 2. Putsch bannent just 9 Méint am Mali, huet déi franséisch Arméi op der Plaz elo hir Zesummenaarbecht mat der lokaler Arméi ausgesat.

Et wëll een ofwaarden, bis eng stabil, zivil Regierung zu Bamako en place ass, heescht et vu Paräis. Et wier elo un de maleschen Autoritéiten séier ze reagéieren.

Sollt d’Land ënnert dem neie President Giota, deen der Arméi no steet, an de radikalen Islamismus verfalen, wéilt Frankräich hir iwwer 5.000 Zaldoten souguer ganz Heem schécken, huet den Emanuel Macron gewarnt.

An der europäescher Militärpresenz, déi am Mali fir d’Ausbildung zoustänneg ass vum Militär, an der Lutte géint islamistesch Gruppéierungen, si jo och 20 Lëtzebuerger Zaldoten mat derbäi.