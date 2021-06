D'Regierung hätt keng Erklärung, wisou een onidentifizéiert Fluchobjete gesäit, mä och keng Indicen, datt dës ausserierdesch wieren.

Experte wier et net gelongen, déi komesch Beweegunge vun den Objeten z'erklären, esou d'New York Times, déi sech an hirem Artikel op Regierungsvertrieder berifft. Den US-Ufo-Rapport war jo bis ewell geheim a soll deemnächst ëffentlech gemaach ginn. Hei solle eng 120 Fäll aus de leschten zwee Joerzéngten zesummegefaasst sinn. Verschidde Fluchobjete wiere duerch hir grouss Vitess an hir enorm Wendegkeet opgefall.

Eenzegt wat de Rapport kann ausschléissen ass, datt et sech bei dësen 120 Objeten ëm geheim Produite vum US-Militär handelt. D'Source vun der Times seet awer och, datt ee fäert, datt et sech heibäi ëm russesch oder chinesesch Projete kéint handelen.

Den Ufo-Rapport vun den US-Geheimdéngschter soll dem Kongress de 25. Juni presentéiert ginn. D Attachements vum Rapport sollen awer weider geheim bleiwen.

Dat lescht Joer schonn hat de Pentagon dräi Videoe vun net identifizéierte Fluchobjete publizéiert. Dëst hat eben d'Gerüchter nach méi ugefeiert, datt an dësem Rapport iwwer Aliens kéint riets goen. Den Ex-US-President Barack Obama hat Ufank Mee an engem Interview mam James Corden gesot, datt hie verschidde Saachen iwwer Aliens net op Antenn soe kéint. Wat awer géif Stëmme wier, datt ee Biller an Opnamen vun Objeten um Himmel hätt, vun deenen een net genau géif wëssen, wat se sinn, a wou ee sech net erkläre kéint, wéi se sech beweegen.