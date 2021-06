Eng Korrespondenz vum Laurence Kemp iwwert d'Covid-Situatioun zu Berlin.

Korrespondenz vu Berlin - Laurence Kemp

D’Stëmmung hei zu Berlin gëtt ëmmer besser. D’Temperature klammen an d’Zuele vun den Infektioune falen. Zu Berlin huet een esou lues a lues d'Gefill, wéi wann sech d’Situatioun, no villen, laange Wochen am Confinement, géif normaliséieren. En Dënschden huet de Berliner Senat decidéiert, eng ganz Rei vu Covid-Mesuren méi fréi ewéi geplangt nees opzehiewen.

D’lescht Woch hu een op der Terasse vun de Restauranten a Caféen nach missen en negative Schnelltest weisen. Zanter e Freide brauch een esou en Test just nach fir dobannen. D'Awunner vu Berlin kënnen och nees ouni Test shoppe goen an an de Musée. Vun e Mëttwoch u kënnen d’Schüler och nees normal an d’Schoul goen. Si musse sech awer zweemol d’Woch teste loossen an dobannen eng Mask un hunn.

Am Privaten ass lo och méi méiglech: Sech bis zu 10 Persounen aus 5 Stéit dobaussen treffen, dobanne sinn et bis zu 6 Leit aus 3 verschiddene Stéit. Duerch Testpflicht, déi an deene leschte Wochen op ville Plazen d'Reegel war an zum Deel och nach ëmmer gëllt, sinn zu Berlin immens vill, deels dubiéis Testzentren entstanen. An all Quartier waren si ze fannen. A verschiddene Quartiere konnt ee sech an engem sougenannte "Späti", engem Handysbutték oder souguer aus engem Van raus teste loossen. D’Gesondheetssenatorin Dilek Kalayci huet des Woch zouginn, dass bei den Testzentren sou munches falsch leeft. Et wier awer richteg gewiescht, vill Testzentren, méiglechst séier opzemaachen. Zu Berlin ginn et den Ament 1.600 Plazen, bei deenen ee sech kann teste loossen. Et gëtt elo verstäerkt kontrolléiert, ob d'Hygienesstandarden agehale ginn, an ob och richteg protokolléiert gëtt.

Zu Berlin sinn ewell 42% vun de Bierger op d'mannst eng Kéier geimpft, 18 Prozent vun de Berliner hu schonns dee kompletten Impfschutz. Den Ament ass awer nach net sécher, wien wéini eng Impfung ze gutt huet. Den Ament kann ee sech iwwert vill Ëmweeër e RDV huelen. Sou gëtt et beispillsweis eng Rei vun digitale Bots, déi engem Bescheed ginn, soubal anzwousch e RDV fräi gëtt. Vill Berliner kréien och iwwert hir Aarbecht eng Impfung organiséiert. D’Prioriséierung no Alter, Risiko a Beruffsgruppen a ganz Däitschland fält demnächst jo ewech.

Vu Berlin, fir RTL Radio Lëtzebuerg, d’Laurence Kemp.