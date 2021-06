Antëscht si scho véier Rettungsschëffer ënnert däitschem Pavillon vun Italien festgesat ginn.

D'Rettungsschëff "Sea-Eye 4" ass vun den italieneschen Autoritéiten op Sizilien blockéiert ginn.

De Veräin "Sea Watch" huet op Twitter matgedeelt, dass d'Schëff vun de nationalen Agencë verbuede krut, nees fortzefueren. Dat wéi et schéngt, well d'Inspektioun argumentéiert, dass d'Schëff ze vill Mënsche géing u Bord huelen an fir dësen humanitären Zweck net richteg zertifiéiert wier.

De Veräin "Sea Watch" huet dës Begrënnung als grotesk bezeechent an zeréckgewisen.