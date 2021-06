77 Joer no der Landung vun den Alliéierten an der Normandie ass an Nordfrankräich e Sonndeg eng Commemoratiounsplaz fir déi gefalen Zaldoten opgaangen.

Dat zu Ver-sur-Mer. Hei gëtt de bal 22.500 Männer a Fraen erënnert, déi 1944 an der Normandie géint d'Nazie gekämpft hunn. De brittesche Prënz Charles sot an engem Videomessage, dës Leit hunn de Generatiounen no hinnen als "Beispiller fir Mutt an Offerbereetschaft" gegollt. Dës nei Commemoratiounsplaz läit iwwert dem "Gold Beach", engem vun fënnef franséische Stränn am Äermelkanal, wou d'Alliéiert de 6. Juni 1944 u Land gaange sinn. Iwwer 150.000 brittesch an amerikanesch Zaldote waren deen Dag dobäi. Dës Offensiv huet e gudden Deel zu der Néierlag vun den Nazie bäigedroen. Beim Bau handelt et sech ëm eng oppe Sailenhal a Form vun engem Kräiz, e bëssen um brittesche Fändel inspiréiert. Hei sinn d'Nimm vun de Knapp 22.500 Leit, déi deen Dag gefall sinn, notéiert. Dës Commemoratiounsplaz geet un d'Initiativ vum brittesche Veteran George Batts zeréck. D'Käschte vu Bal 35 Millioune Euro goufe vun der englescher Regierung a private Spende zesummebruecht. Links Méi zum D-Day fannt Dir hei