An den USA huet sech e gewëssen Donald Trump no e puer Méint mol erëm eng Kéier zu Wuert gemellt.

Um Parteidag vun de Republikaner am North Carolina huet hien eng Ried gehalen an do ugedeit, datt hien 2024 -bei den nächste Presidentiellen also- erëm wéilt kandidéieren.

D'USA wieren amgaang zerstéiert ze ginn, zënter hien net méi am wäissen Haus ass - mengt den Donald Trump.

Et war seng éischt gréisser Ried, zënter dem Februar.