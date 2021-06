D'Leit waren an engem Bus ënnerwee, wéi bei enger Strooss eng Bomm explodéiert ass an d'Leit mat an den Dout gerappt huet. Ënnert den Affer sinn 3 Kanner.

Bis elo huet nach keen d'Attentat revendiquéiert, d'Autoritéite maachen awer déi radikalislamesch Taliban fir d'Attack responsabel. An de leschten Deeg gouf et schonn an der Haaptstad Kabul eng Rei Attentater op Passagéierbussen. Déi huet d'Dschihadistemiliz Islamesche Staat revendiquéiert. Am Afghanistan klëmmt d'Angscht virun enger neier Hausse vu Gewalt, elo wou d'NATO d'Land soll verloossen. De President Joe Biden hat jo annoncéiert, datt déi lescht Zaldote bis spéitstens den 11te September erëm sollen doheem sinn.