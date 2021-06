An der Nuecht vun e Freideg op e Samschde gouf et jo eng arméiert Attack, zu Solhan, am Norde vum Land.

D'Autoritéiten am Burkina Faso haten ënnerstrach, datt de Bilan no deene bluddegen Attacken an der Nuecht vun e Freideg op e Samschde just provisoresch ass a si sollte Recht behalen.

Aus dem westafrikanesche Land heescht et elo, datt d'Zuel vun den Doudesaffer an de leschte Stonnen op 160 geklommen ass.

An der Nuecht vun e Freideg op e Samschde gouf et jo eng arméiert Attack, zu Solhan, am Norde vum Land. Et ass dat déidlechst Attentat zënter dem Ufank vun der dschihadistescher Gewalt viru 6 Joer.