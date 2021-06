Dat mat gutt 37% vun de Stëmmen. D'CDU läit domadder kloer virun der AFD mat knapp 21 % an déi Lénk mat 11% vun de Stëmmen.

D’SPD läit bei 8,4% an déi Gréng wanne liicht bäi, fir op bal 6% ze kommen.

Dës Landtagswale waren déi lescht virun de Bundestagswalen am September, deemno eng Zort Stëmmungsbarometer. Sondagen haten eng ganz enk Course tëscht CDU an AFD virausgesot. D’Unioun wëll dat als Signal fir d’Ënnerstëtzung fir de Kanzlerkandidat Armin Laschet gesinn. Grad den Haseloff, deen elo viru sengem 3. Mandat steet, hat awer ni verstoppt, datt hien u sech de Markus Söder fir de bessere Kandidat gehalen huet.