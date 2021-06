Bei enger Kollisioun vun 2 Zich sinn am Süde vum Pakistan iwwer op d'mannst 40 Mënschen ëm d'Liewe komm.

Den Accident war e Méindeg géint 3.30 Auer an der Géigend vun Daharki am nërdlechen Deel vun der Provënz Sindh.

E puer Mënsche sinn nach ëmmer an de Waggonen ageklemmt, d'Zuel vun Doudesaffer kann deemno nach klammen. Dosende weider Mënsche goufe blesséiert, heescht et vun der lokaler Police e Méindeg am Nomëtteg.

Een Zuch war entgleist a mat engem aneren Zuch kollidéiert, deen deen Ament entgéintkoum. U Bord vu béiden Zich ware ronn 1.200 Mënschen, déi meescht vun hinnen hunn zu deem Zäitpunkt geschlof.

Ee vun de Waggonen ass ënnert der Lokomotiv begruewe ginn, do gi weider Doudesaffer vermutt. D'Bunngesellschaft Pakistan Railways geet dovun aus, dass op d'mannst 6 Waggonen zerstéiert gi sinn.

"Mir sinn iwwertenee gefall, dat war fir d'éischt emol net schlëmm", sou den Akhtar Rajput, ee vun de Passagéier géintiwwer der Noriichtenagence AFP. Dat war wéi den Zuch entgleist ass.

"Aus dem Näischt ass dunn deen aneren Zuch opgetaucht an huet eis gerammt, dat huet eis duercherneegehäit. Wéi ech nees zou mer koum, hunn ech vill Passagéier gesinn, déi u mir laanscht gerutscht sinn, anerer hu versicht aus dem Waggon ze kloteren."

Op der Onglécksplaz leie verstreet Metallstécker a gréng ëmgefalle Waggonen. D'Rettungsekippe versichen déi Blesséiert ze versuergen a bei déi agespaarte Mënsche bäizekommen. D'Plaz wier schwéier z'erreechen a si hätte Problemer d'Biergen z'organiséieren, sou e Porte-parole vu Pakistan Railways.

Déidlech Zuchaccidenter si leider scho méi dacks virkomm am Pakistan. De Schinnereseau ass komplett vereelzt a staamt nach aus der Zäit vun der brittescher Kolonialherrschaft. Am Oktober 2019 si 75 Mënsche gestuerwen, wéi en Zuch bei der Faart vu Karachi op Rawalpundi a Flamen opgaangen ass.