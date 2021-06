Rieds geet vun enge 16,9 Milliounen där Masken aus China, déi majoritär u Gesondheets- a medezinesch Ariichtunge verdeelt gi waren.

Am Ganze geet et ëm eng Liwwerung vu 60,5 Millioune Masken aus China, déi a Frankräich an den Ëmlaf komme sollten. Nodeems erauskomm war, dass dës méiglecherweis gesondheetsschiedlech sinn, goufe si vun der Santé publique zeréckgeruff. Enthale sinn, soll d'Nanomaterial Graphen. Dobäi handelt et sech ëm eng Modifikatioun vu Kuelestoff, wat e besonnescht dënnt, widderstandsfäegt, antibakteriellt an antiviraalt Material ergëtt. Dowéinst och d'Notzung an den FFP2-Masken. Ob Graphen elo beim Anootme schiedlech fir d'Gesondheet ass, ass awer nach net gekläert.

FFP2-Masken zeréckgeruff/Reportage Diana Hoffmann

Schonn um Bäipackziedel vun de Maske war wuel vermierkt, datt se géinge Biomass-Graphen enthalen. De Vermierk hat vun der Gesondheetsagence awer wuel keng Opmierksamkeet kritt, bis d'National Autoritéit fir Medikamenter si drop higewisen hat. Graphe gëtt nämlech zu der Kategorie Biozide gezielt, Stoffer, déi dozou bestëmmt sinn, als schiedlech ugesinn Organismen ze zerstéieren. Den Asaz ass awer vun der Santé publique France verbueden. Vun de 60,5 Millioune Maske ware ronn 28 Prozent, also wéi gesot 16,9 Milliounen, schonns verdeelt ginn.

Scho virun 2 Méint waren a Kanada Milliounen esou Masken zeréckgeruff ginn, well eben net gekläert ass, wat d'Auswierkungen op de Mënsch sinn. Dowéinst war de Leit och gerode ginn, wa se nom Droe vun der Mask gesondheetlech Problemer hätten, bei en Dokter ze goen.

Zanter dem 6. Abrëll schonns fuerderen divers ONGen d'Europäesch Unioun op, Masken, déi Graphen enthalen, europawäit zeréckzeruffen. D'Europäesch Chemikalienagence ass mat enger Risikobewäertung befaasst.

De Gesondheetsministère huet matgedeelt, datt Lëtzebuerg keng esou Maske vum Hiersteller Shandong Shengquan am nationale Stock hätt.