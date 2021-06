Dat op alle Fall deelt d'Dschihadistegrupp Iswap der AFP mat. Et gouf scho méi laang Gerüchter iwwert den Dout vum Shekau.

Hie soll sech selwer d'Liewe geholl hunn, fir net an d'Hänn vun der rivaliséierender Dschihadistemiliz Islamesche Staat Provënz Westafrika, kuerz Iswap, ze falen.

An engem Audiomessage, deen AFP zougespillt krut, seet de Chef vun der Iswap, datt de Shekau sech selwer an d'Luucht gesprengt huet. Dat, nodeems déi verfeint Miliz hien a sengem Haus attackéiert hat, hie mat e puer Unhänger konnt flüchten an awer am Dschungel nees erëmfonnt konnt ginn. Am Message héiert ee wuel d'Stëmm vum Chef vun der Iswap, dem Abu Musab Al-Barnawi.

De Shekau war eng Persoun, déi onvirstellbaren Terrorismus a schwéier Dote gemaach huet. Wéinst senger Brutalitéit a well hie keng Récksiicht geholl huet, hate sech scho méi laang vill radikal Islamiste vun him an der Boko Haram distanzéiert, esou den Al-Barnawi weider. Ënner anerem war hie fir d'Entféierung vun 276 Schülerinnen am Joer 2014 verantwortlech.

Scho méi dacks gouf de Shekau fir Dout erkläert. D'Terrororganisatioun Boko Haram huet bis ewell net op d'Meldung reagéiert an déi nigerianesch Arméi huet matgedeelt, datt een de Fall géif iwwerpréiwen.

2009 ass de Shekau de Chef vu Boko Haram ginn, nodeem säi Virgänger vun der Arméi ëmbruecht gouf. D'Dschihadiste vum "Islamesche Staat Provënz Westafrika", déi en Ofleeër vum IS sinn, hate sech 2016 vun der Boko Haram, déi zanter 2009 fir en islamesche Staat am Nordoste vum Nigeria kämpft, getrennt.

An de leschte Jore sinn eng zwou Millioune Leit aus der Regioun geflücht, dat aus Angscht vun den Attacke vun de Milizen oder dem Militär. Eng 40.000 Leit sinn am Konflikt ëm d'Liewe komm.