An der Nuecht op e Sonndeg koum et am Schlingenbachtal zu Overath-Vilkerath zu enger illegaler Party, bei där souguer der Police de Mond opstoung.

Wéi vill Mënschen um Enn an der Autobunnsbréck gefeiert hunn, géif sech schwéier feststelle loossen, esou déi däitsch Police. Et geet ee vun iwwer 100 Leit aus. Opgefall war dat Ganzt, well géint 8 Auer e puer Jugendlecher a jonk Erwuessener ze fouss a Richtung Overath ënnerwee waren. D'Police ass der Spuer vu Knascht a Béierfläschen nogaangen, wéi hinnen 2 Persounen ënnert der A4-Bréck opgefall sinn, déi no hirem Schlëssel gesicht hunn. Wärend der Kontroll hu si d'Musek héieren, déi aus engem Huelraum vun der Autobunnsbréck koum. Dat komplett Mechanismus, fir d'Dier zouzespären, war ausgebaut ginn. Op där anerer Säit vun der Bréck hunn d'Beamte Persounen erbléckst, déi aus dem 500 Meter laangen Huelraum geklotert sinn. Si hu Verstäerkung geruff. Déi erbäigeruffe Kolleege hu spéider an engem Bësch net wäit vun der Bréck e Grupp vun 12 Leit kontrolléiert, déi ënner anerem aus Köln, Düsseldorf, Duisburg an Offenbach ugereest waren. De kompletten Huelraum gouf duerchsicht. Do goufen um Enn keng Leit méi gesinn, ma gréisser Quantitéiten Knascht, Konfetti an eidel Fläschen. Et gouf eng Plainte deposéiert. D'Police geet dovun aus, dass d'Partygänger sech mussen op de soziale Reseauen ausgetosch hunn, respektiv sech Rendez-vous ginn haten.