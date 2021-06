D’nächst Woch ass Nato-Sommet an de Stoltenberg an den US-President Joe Biden hunn do virdrun hir Positiounen zu China a Russland ofgestëmmt.

Et wär ee sech eens. Déi chinesesch Regierung hätt aner Wäerter, sot no der Reunioun am Wäissen Haus den Nato-Chef. D’Nato ënnerstëtzt och den Usaz vun den USA Russland vis-a-vis a begréisst den Dialog tëscht dem Joe Biden an dem russesche President Putin. Wärend senger 1. Auslandsrees als US-President ass de Biden vun e Freideg u beim G7-Sommet am Cornwall derbäi. D’Nato-Reunioun ass de 14. Juni. Zwee Deeg drop ass dat éischt Treffen tëscht Biden a Putin zu Genf geplangt.