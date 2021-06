Ob als Pëll, als Polver oder an engem Shake. Et ginn ëmmer méi Leit, déi Nahrungsergänzungsmëttel huelen.

D'Produktioun vun dëse Produiten ass zejoert an Däitschland ëm 11 Prozent geklommen an ass domat op engem Héchststand vun 180.200 Tonnen, sou heescht et vum Bundesamt fir Statistik.

Besonnesch am Ufank vun der Wanter- an deemno der Grippenzäit goufen immens vill Supplemente verkaf. Am véierte Quartal waren dat 47.000 Tonnen. Also 5.000 Tonne méi wei nach 2019.