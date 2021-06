2006 gouf d'Skelett fonnt, dat sech elo als bis ewell nei Saurier-Aart erausgestallt huet.

Australesch Paleontologen hunn zum wuel gréissten Dinosaurier um 5. Kontinent eng Etüd an der Fachzäitschrëft "PeerJ" verëffentlecht.

Den "Australotitan cooperensis" gehéiert zur Famill vun den Titanosaurier an huet viru ronn 100 Millioune Jore gelieft. Mat Hëllef vun 3D-Scan-Modeller vun de Schanke gouf d'Skelett mat all deenen aus där selwechter, noer Famill verglach.

D'Reptil muss Schätzungen no 5 bis 6 an en hallwe Meter héich gewiescht sinn a war 25 bis 30 Meter laang. Dëst mécht hien zum gréissten Dinosaurier an Australien.

Déi verstengert Schanke goufen op enger Farm eng ronn 1.000 Kilometer westlech vu Brisbane fonnt. D'Saurierskelett krut de Spëtznumm "Cooper". 2007 goufe d'Entdeckung ëffentlech presentéiert.