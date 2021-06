Den Täter huet sech och dozou bekannt, fir den Doud vun der jonker Fra vu London responsabel ze sinn.

D'Sarah Everard, eng jonk Londonerin vun 33 Joer, war den 3. Mäerz, nom Besuch vun hirer Frëndin am Süde vu London, um Wee fir Heem verschwonnen. Eng Woch méi spéit gouf d'Läich vun der Fra an engem Bësch zu Kent am Südoste vun England entdeckt an e verdächtege Police-Beamte gouf kuerz drop festgeholl.

Elo huet den Täter zouginn, dass hie fir d'Entféierung an d'Vergewaltegung a schlussendlech och den Doud vun der jonker Fra verantwortlech ass. De Prozess selwer kéint eventuell am Oktober ugoen.

© Tolga Akmen / AFP

De Fall vum Sarah Everard huet a Groussbritannien awer och international hëtzeg Debatten ëm d'Sécherheet vu Fraen ausgeléist. Dausende Fraen haten am Internet iwwert hir Erfarunge mat Menacen an Angscht am ëffentleche Raum erzielt.

Als Konsequenz huet déi brittesch Regierung versprach, fir verstäerkt Police-Patrullen an der Nuecht anzesetzen a méi Geld an déi ëffentlech Sécherheet ze stiechen.