Eng Persoun hat wuel e schlecht Gewëssen, wéi si zu Homburg ënnert anerem Wirschtercher matgoe gelooss huet, ouni dofir ze bezuelen.

Wéi d'Police matdeelt, wier an der Nuecht vum 7. Juni Fleesch am Wäert vu ronn 250 Euro aus engem Automat geklaut ginn. Am Automat, dee vum Täter opgebrach gouf, huet hien eng Notiz hannerlooss a sech fir d'Dot entschëllegt. Zeie si gebieden, sech bei der Police Homburg ze mellen.

Hongreg waren och Déiwen zu Riegel, an der Géigend vu Freiburg. Hei goufe ronn 900 Kilo Kiischte vu Beem geklaut. De Schued gëtt op iwwer 5.000 Euro geschat. Och hei sicht déi däitsch Police no Zeien, déi eppes vum Virfall matkruten.