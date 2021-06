Bei Onwiederen am Oste vum Land koumen iwwer 2 Dose Persounen ëm d'Liewen. Vill vun den Doudesaffer ware Baueren, déi op de Felder geschafft haten.

Ausserdeem wier e Fliger an e Stuerm geroden, deelen d'Autoritéite mat. 8 Persoune goufe bei den Turbulenze blesséiert, 4 vun hinne missten no der Landung an d'Spidol bruecht ginn.

Wärend der Monsun-Zäit tëscht Juni a September schloen ëmmer nees vill Blëtzer an Indien an. 2019 si bal 2.900 Persoune vum Blëtz getraff ginn an un hire Blessure gestuerwen.