No 7 Méint däerfe Restauranten a Caféen nees Cliente bannenan empfänken. En negative Coronatest ass net néideg. Änleches gëllt an der Belsch.

De Couvre-feu fänkt dann och net méi um 21, mä eréischt um 23 Auer owes a Frankräich un. D´Arees aus ville Länner gëtt erliichtert. Entweder et muss een noweisen, datt ee komplett geimpft ass oder et muss een en negativen Antigentest dobäi hunn, deen net méi al wéi 72 Stonnen ass. Virdru war e PCR-Test Flicht.

Donieft däerfe Restauranten erëm bannen opmaachen, dëst mat enger Auslaaschtung vu 50 Prozent. Och Fitnesszenteren, Schwemmen a Fräizäitparken däerfe vun e Mëttwoch un op en Neits besicht ginn. Bei kulturelle Groussevents am Fräie si bis zu 5.000 Persounen erlaabt. Kinoen an Theateren däerfen erëm vu méi Leit besicht ginn. Och an der Aarbechtswelt ginn et Lockerungen. D´Fransousen däerfen erëm zréck op de Büro.

D´7-Deeg-Inzidenz läit a Frankräich den Ament bei 80, an der Belsch bei 72. Do ginn d´Restriktioune vun e Mëttwoch un och méi labber. Et ass déi éischt vun am Ganze 4 Etappen. Och hei geet den Horeca nees ganz op. D´Restauranten däerfen tëscht 8 an 22 Auer erëm Clienten bannenan empfänken. Bis zu 4 Persoune kënnen un engem Dësch Plaz huelen, oder ee Stot. D´Leit däerfen doheem erëm 4 Gäscht hunn (Kanner net matgezielt).

Et däerfen op en Neits kulturell oder sportlech Evenementer organiséiert ginn, dobanne mat maximal 200 Leit (Auslaaschtung vu 75 Prozent) am Sëtzen, dobausse mat 400. Mask an Ofstand bleiwen do awer Flicht. Bis zu 50 Persounen däerfen am Fräizäitberäich a Banneraim zesumme Sport maachen, am Fräie bis zu 100. Hochzäiten oder Begriefnisser kënne vun 100 Mënschen dobannen an 200 dobausse besicht ginn.

Kinoen, Fitnesszenteren, Solarium, Sauna a sou weider maachen och erëm op, musse sech awer och ëmmer nach un eng Rëtsch Reegelen halen. Den Télétravail bleift iwwerdeems an der Belsch a ville Beräicher mol nach d´Reegel.

An der Regioun vu Bréissel gëtt och déi generaliséiert Maskeflicht opgehuewen. Ausser op Plazen, wou vill Leit ënnerwee sinn, am Commerce an am ëffentlechen Transport. Dat lescht Wuert hunn déi jeeweileg Buergermeeschteren.

D'lescht Woch huet de Comité de concertatioun och Ouverturë fir den Tourismus decidéiert. Net-Residenten, déi aus enger grénger oder oranger Zon an d´Belsch areesen, brauche keen obligatoreschen Test méi an och net méi Quarantän. Antëscht ass Lëtzebuerg orange an der Belsch klasséiert.

Den europäesche Covid-Certificat trëtt an der Belsch wéi och soss iwwerall an der EU am Prinzip den 1. Juli a Kraaft. Registréieren muss ee sech nach ëmmer via de sougenannten Passenger Location Form (https://travel.info-coronavirus.be/fr), wann ee sech méi laang wéi 48 Stonnen an der Belsch ophält.