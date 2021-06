Den Amazon-Grënner Jeff Bezos an den Tesla-Chef Elon Musk profitéiere vu Steier-Tricker, wéi d’Stëftung fir Journalismus ProPublica elo opgedeckt huet.

2007 huet de Bezos keen Cent Akommessteier bezuelt. Och 2011 ass esou gutt gerechent ginn, datt souguer nach Abattementen derbäi erauskomm sinn. Säin aktuellt Verméige gëtt op 186 Milliarden Dollar geschat.

Schonn dacks ass doriwwer spekuléiert ginn, elo goufen Zuelen aus de Steiererklärungen public gemaach. Déi Steiertricker sinn net illegal, mä vun hinne profitéieren déi, déi normal schaffe ginn net, gëtt kritiséiert.

Am Joer 2011 gouf de Jeff Bezos esouguer als bedierfteg agestuuft, well e laut Steiererklärung méi Geld ausginn huet wéi en erakrut. Dofir soll hie souguer extra 4.000 Dollar Kannergeld kritt hunn.

Am Ganzen huet de Jeff Bezos tëscht 2006 an 2018 "Propublica" no 1,4 Milliarden Dollar Steiere bezuelt, wat en Taux vun 21,5 Prozent bedeit, däitlech manner wéi déi 37 Prozent déi normal Leit, déi gutt verdéngen, bezuelen.

Et geet awer net nëmmen ëm de Jeff Bezos, mä ëm d'Steierdonnéeë vun de 25 räichsten Amerikaner, dorënner och den Elon Musk, de Warren Buffett, de Bill Gates an de Mark Zuckerberg.

Natierlech falen all dës Donnéeën ënner d'Steiergeheimnis an d'Verëffentlechung kéint als strofbar gëllen, ma all déi Bedeelegt hätten d'Geleeënheet gehat, sech dozou ze äusseren an nëmmen ee vun de Milliardäre soll der Publikatioun widdersprach hunn.

An den nächste Méint wëll "Propublica" schrëttweis weider Donnéeë publizéieren.

Vun 2014 bis 2018 hunn d'Top 25 eng effektiv Steierquot vu 15,8 Prozent bezuelt. Déi "wouer Steierquot" soll "Propublica" no awer nëmme bei 3,4 Prozent leien. De Warren Buffett huet dobäi wuel déi geréngste Laascht.

Well vertraulech Date verëffentlecht goufen, wëll déi amerikanesch Steierverwaltung enquêtéieren.