An Hessen goufen Ermëttlungen an d'Weeër geleet géint verschidde Beamten, dorënner och Poliziste vun der Spezialunitéit.

Si sollen a rietsextremen Chatten aktiv gewiescht sinn an do Contenue publizéiert hunn, fir d'Vollek opzehetzen. Dat mellen dat hessescht Landeskriminalamt zu Wiesbaden an de Parquet vu Frankfurt am Main.

E Mëttwoch de Moie goufen d'Wunnenge vu 6 Beschëllegten duerchsicht wéi och hir Aarbechtsplazen zu Frankfurt.

Ausgangspunkt vum Verfare waren Ermëttlunge géint en 38 Joer ale Beamte vum Spezialkommando wéinst Besëtz a Verbreedung vu Kannerpornografie. Bei der Auswäertung vu sengem Telefon sinn d'Ermëttler op Chatte gestouss, an deenen zum Deel strofrechtlech relevant Inhalter an och Memberen aus aneren Chatte konnten identifizéiert ginn.