D'Corona-Zuele bei eise franséischen Nopere ginn erof. Dowéinst ginn et vun e Mëttwoch un nei Lackerungen.

Ënnert anerem dierfe Caféen a Restauranten de Banneberäich nees opmaachen an EU-Bierger brauche kee PCR-Test méi, fir a Frankräich anzereesen. Vill Leit sinn dann och frou iwwer dës Erliichterungen. Esou och zu Diddenuewen. De Frank Elsen war dohinner de Bols fillen an huet mat Cafetieren, Restaurateuren a Leit geschwat.

Caféen a Restauranten dierfe banne mat enger Auslaaschtung vu 50% nees opgoen. E puer Clienten haten dann och dovunner zu Diddenuewen profitéiert. Dobäi mussen awer verschidden Oploen agehale ginn. Maximal 6 Leit pro Dësch an d'Clientë mussen hir Telefonsnummer hannerloossen oder ee QR-Code scannen, fir am Fall vun enger Infektioun informéiert ze ginn.

Donieft gëtt de Couvre-feu owes op 23 Auer geréckelt. Och d'Arees fir EU-Bierger a Frankräich gëtt vereinfacht. Et muss een eng komplett Impfung noweise kënnen oder een negativen Antigentest hunn, deen net méi al ewéi 72 Stonnen ass. Virdru war ee PCR-Test Flicht. Och dierfe Schwämmen, Fitnesszenteren a Fräizäitparken nees opmaachen.

Donieft dierfe Kinoen an Theatere méi Gäscht empfänken ewéi virdrun. Zënter e puer Woche lackert Frankräich schrëttweis seng Coronamesuren an hat am Mee d'Geschäfter an d'Bausse-Gastronomie opgemaach.