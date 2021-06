Bei enger Kontroll vun der Bundespolizei Tréier zu Koblenz op der Gare hate sech 2 Persoune a widderspréchlech Aussoe verstréckt.

Si goufe mat op de Policebüro geholl. Do huet sech dann och erausgestallt, firwat dat esou war. D'Fra vun 20 Joer huet der Police nämlech 2 Päckelcher Marihuana iwwerreecht, déi si an hirer Blus verstoppt hat. Ma domat net genuch, och ënnert hirer Mask huet si eng kleng Titche mat der selwechter Substanz erausgefëscht. Am Ganze waren et 50 Gramm. Hir 23 Joer al männlech Begleedung hat iwwerdeems 990 Euro Boergeld am Kalzong verstoppt.

Doropshin huet d'Police judiciaire Koblenz d'Wunneng vun deenen zwee duerchsicht. Do gouf awer soss näischt fonnt. Géint béid Persoune gouf eng Enquête wéinst dem Verstouss géint d'Betäubungsmëttelgesetz an d'Weeër geleet.