Dräi 19 Joer al Persoune sollen zu Berlin als falsch Policebeamte Senioren am Ganzen iwwer 1 Millioun Euro ofgeknäppt hunn.

En Dënschdeg goufe si no intensiven Ermëttlunge vun der Police festgeholl a koumen an Untersuchungshaft. Et soll sech ëm eng kriminell Band mat nach weideren Hannermänner handelen, déi dorop spezialiséiert war.

Wéi d'Police matgedeelt huet, hätten déi 3 jonk Leit eeler Mënschen ugeruff a sech als Polizisten ausginn, déi virun Abréch warne wollten. Si hunn d'Affer dozou bruecht, weidere Membere vun hirer Band Suen a Wäertgéigestänn ze iwwerginn. Dës goufen dunn an d'Ausland bruecht. De momentanen Erkenntnisser no soll sech de Schued, deen d'Täter verursaacht hunn, op 1 Millioun Euro belafen.