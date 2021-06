D'Antikorruptiounskommissioun hätt Beweiser dofir fonnt, dass d'Suu Kyi Korruptioun begaangen hätt, andeems si hiert Amt ausgenotzt hätt.

Dat schreift déi lokal Zeitung "Global New Light of Myanmar". Ënnert anerem soll si 600.000 Dollar, e puer Kilo Gold a Bestiechungsgeld ugeholl hunn.

Zanter dem Militärputsch am Februar gouf déi 75 Joer al Friddensnobelpräisdréierin ëmmer nees mat strofrechtlechen Uschëllegunge konfrontéiert. Dorënner de Besëtz vun net-autoriséierte Funk-Apparater, Verstouss géint d'Coronamesuren an den Opruff zu Onrouen.

Nächste Méindeg soll de Prozess ufänken, heescht et vun hirer Affekotin. Der De-facto-Regierungscheffin hiert Affekotenteam duerft si just 2 Mol gesinn, zanterdeem si an Hausarrest koum. Zanter dem 1. Februar ass am Myanmar d'Militär un der Muecht. D'Junta hat annoncéiert, d'Partei ëm d'Suu Kyi wéinst "Walbedruch" opzeléisen.

Bal all Dag kënnt et am Myanmar op en Neits zu Protester. D'Arméi an d'Police reagéiere mat Gewalt op d'Demonstratiounen. Zanter dem Putsch solle ronn 850 Zivilisten ëm d'Liewe komm sinn, mellen d'Aktivisten.