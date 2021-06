Dëse Schratt wier duerch d'Feelverhale vu verschiddene Mataarbechter onëmgänglech, huet den Inneminister Peter Beuth en Donenschdeg gesot.

Den SEK soll elo ëmstrukturéiert an nei organiséiert ginn, huet de President vun der Frankfurter Police, de Gerhard Bereswill, e Mëttwoch ugekënnegt.

Hannergrond sinn Ermëttlunge géint 20 hessesch Beamte vun der Police. Hinne gëtt ënnert anerem reprochéiert, a rietsextremen Chatten aktiv gewiescht ze sinn. Chatten, déi "inakzeptabel" wieren, sou de Beuth. An dëse Gruppe goufen zum Beispill Biller vu fréieren nationalsozialisteschen Organisatioune verbreet.

17 vun de Beschëllegte kréie vun den Ermëttler reprochéiert, aktiv Contenue verbreet ze hunn. Géint 3 Beamte goufen Ermëttlungen opgeholl, well si als Participanten an dësen Chatten an als Virgesetzter d'Kommunikatioun net ënnerbonnen hunn.