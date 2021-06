Dono huet de Mann sech selwer d'Liewe geholl. De Virfall war an engem Liewensmëttelgeschäft zu Royal Plam Beach nërdlech vu Miami.

D'Beamten, déi op d'Plaz koumen, konnte just nach den Doud vun den dräi Persoune feststellen. De genauen Hannergrond vun der Dot ass nach net kloer.

Et ass elo schonn den drëtten Tëschefall a kuerzer Zäit, bei deem Leit duerch Waffenasaz ëm d'Liewe koumen. E Sonndeg si bei senger Ofschlossfeier vun enger Schoul dräi Leit erschoss a fënnef blesséiert ginn. An virun enger Woch hat en Täter an engem Club bei Miami op Leit, déi op engem Concert waren, geschoss. Zwou Persoune sinn hei ëm d'Liewe komm, 20 goufen der blesséiert.