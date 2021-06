D’Spëtzen- a Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vun deene Grénge verléiert ëmmer méi un Zoustëmmung. Just nach 28% hale se fir "kanzlerwürdeg".

An Däitschland réckelen d’Walen am September ëmmer méi no. Den Hype ëm déi Gréng léisst lues no.

D’Spëtzen- a Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ass mat hirem gepimpte Liewenslaf, Nieweverdéngschter an enger onglécklecher Spritpräisdebatt gehäit an huet sech en Donneschdeg op en Neits entschëllegt.

Et géif hir ganz, ganz Leed doen, sot si an engem Tëleesinterview. Hire Liewenslaf war zum Beispill e bësse méi schéin duergestallt ginn wéi hätt missen oder solle sinn.

Dat wär ganz schlampeg gewiescht, huet si zouginn. Si hätt e Feeler gemaach. Ganz aner Saache wéi hire Liewenslaf wäre wichteg, versicht si ofzelenken. Et géif ëm Schoulen, Famillen, Klima a Verännerungen fir d’Land goen.

An de Sondagë mierkt een déi aktuell Problemer vun deene Gréngen an Däitschland. Am Mee hunn am Politbarometer nach 43% vun de Leit si fir kanzlerwürdeg gehalen, elo sinn et nach 28%.