Op Biller vun de chineesesche Weltraum-Autoritéiten ass ze gesinn, wéi de Rover "Zhurong" Spueren am roude Sand hannerlooss huet.

Wärend 3 Méint soll dës Maschinn, déi nom Feiergott aus der chineesescher Mythologie benannt gouf, no Spuere vu fréierem Liewen um Roude Planéit sichen. Dobäi soll de Rover d'Atmosphär an de Buedem vum Mars ënnersichen, Prouwe vum Gestengs sammelen a Biller maachen, déi bei der Kartéierung vun der Uewerfläch hëllefe sollen.

Bis ewell konnten déi technesch Aufgabe vun der Mars-Missioun ouni Problemer erfëllt ginn, hunn d'Autoritéite matgedeelt.

Iwwert déi lescht Joren huet Peking Milliarden an d'Raumfaart investéiert, fir mat der Konkurrenz aus den USA a Russland kënne matzehalen, déi zanter Joerzéngte Raumschëffer an Astronauten an den All schécken.