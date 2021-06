De Besuch vun der Bundeskanzlerin wäert déi bilateral Verbindungen tëscht Däitschland an den USA stäerken, heescht et aus dem Wäissen Haus.

E Regierungsspriecher zu Berlin huet d'Visitt an den USA confirméiert. E Freideg gouf d'Angela Merkel am südwestenglesche Cornwall erwaart, wou si, genee wéi den US-President Biden, um G7-Sommet deelhëlt. Och do kéint et schonn zu bilaterale Gespréicher kommen.

D'Thema vum Treffen am Wäissen Haus sinn der Porte-parole vum Biden no ënner anerem d'Erausfuerderunge vun der Corona-Pamdemie, de Klimawandel, souwéi d'Ënnerstëtzung vum wirtschaftleche Wuelstand an d'international Sécherheet "op Basis vun de gemeinsamen demokratesche Wäerter".

Wéi d'Handelsblatt gemellt hat, kéint en bei der Renconter zu Washington och ëm de Sträit ëm d'Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 goen. Der Zeitung no solle Propositioune vu Berlin fir eng Entschäerfung vum Konflikt, déi och vu béide Säite ofgestëmmt ginn, d'Grondlag fir d'Merkel-Biden-Gespréich sinn.

D'Rees ass déi éischt Visitt vun der Kanzlerin zu Washington zanter dem Amtsuntrëtt vum Joe Biden.