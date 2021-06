Am Süde vun der kanadescher Provënz Ontario hat jo e Mann 4 Familljememberen iwwerrannt, en 9 Joer ale Jong huet schwéierblesséiert iwwerlieft.

Dausende Kanadier sinn e Freideg den Owend op d'Stroosse gaangen an hunn den Doudege geduecht. Et war e Marsch géint Rassismus an Islamophobie. Ënnert anerem hunn d'Leit "Give Peace a Chance" vum John Lennon gesongen an dobäi op Trommele geschloen. Op Schëlder ware Messagë wéi "Haass bréngt ëm" oder "Mir sinn alleguerte Mënschen" ze liesen. Gläichzäiteg goufe Gedenkfeieren zu Toronto, Ottawa, Montreal a Quebec organiséiert.

D'Begriefnis vun der Famill ass e Samschdeg de Mëtteg.

De presuméierten Täter gouf virun e puer Deeg festgeholl. Géint hie gëtt wéist véierfachem Mord a versichtem Mord ermëttelt. Gëtt hie schëlleg geschwat, dreet him eng liewenslaang Prisongsstrof.