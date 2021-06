Dat mat enger globaler Initiative fir Infrastrukturprojeten, wéi d'Staats- a Regierungscheffen aus deene 7 Länner bei hirem Sommet decidéiert hunn.

Dat op Initiative vum Joe Biden.

D'USA reprochéiere China, Projeten a méi aarme Länner auszenotzen, fir geopoliteschen Afloss ze huelen. Iwwerdeems wëllen d'G7-Länner mat engem gemeinsame Gesondheetspak Léieren aus der Corona-Kris zéien a sech géint zukünfteg Pandemie preparéieren. Domat géingen d'Staate sech verflichten, ze verhënneren, datt esou eppes nach ee mol geschitt, sot de brittesche Premier Boris Johnson.

Um Bord vum Sommet hunn d'EU an d'Vereenegt Kinnekräich sech iwwert de Brexit-Accord gestridden.

Et goung ëm déi nordiresch Grenz: d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen an de Rotspresident Charles Michel hunn d'Regierung zu London opgefuerdert, sech un den Accord fir d'Wuerekontroll ze halen an och de franséische President Emmanuel Macron huet de Boris Johnson opgefuerdert, säi Wuert ze halen.

De brittesche Premier huet sengersäits fonnt, d'Europäer misste kompromëssbereet sinn.