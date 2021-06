De Fluch 1730 vun der Delta-Maschinn a Richtung Atlanta huet misse gestoppt ginn, well e Mann dem Personal géintiwwer handgräiflech ginn ass.

Hien huet 2 Stewarden ugegraff a gedreet, de Fliger zur Landung ze zwéngen. Doropshin hat de Pilot via Bordsystem déi aner Leit opgeruff, der Crew ze hëllefen. Duerch d'Ënnerstëtzung vun e puer Passagéier konnt hien dunn iwwerwältegt ginn. D'Maschinn ass zu Oklahoma City noutgelant.

Aenzeien no hätt sech de Verdächtege wärend dem Vol komesch verhalen. En hätt zum Beispill Protektioune fir d'Knéien an d'Ielebéi ugehat.

Berichter no soll et sech ëm eng Persoun handelen, déi bei Delta schafft, awer zu deem Zäitpunkt net am Asaz war. Nodeems hien iwwer Péng an der Broscht geklot an hien der Police no Unzeeche vu psychesche Problemer gewisen huet, koum hien an d'Spidol.

Éier d'Maschinn weiderfléie konnt, gouf de Fliger ënnersicht. Den FBI huet Ermëttlungen an d'Weeër geleet.