E Sonndeg stëmmt d'Parlament iwwer eng Regierung ouni de laangjärege Premier of.

Et ass eng Koalitioun vun 8 Parteien, Mëtt Lénks bis Riets, ugefouert vum Jair Lapid an Naftali Bennett. Et ass déi éischte Kéier zanter Laangem, dass keng ultraorthodox Partei mat an der Koalitioun ass, dofir awer fir d'éischte Kéier eng arabesch Partei. Déi islamesch-konservativ Ra'am vum Mansur Abbas ass souguer een zentrale Bestanddeel vun der potentiell neier Regierung. Se hätt awer just eng ganz knapp Majoritéit. Wann och just een Deputéierten net matstëmmt, da kéint et gelaf sinn. Deementspriechend war den Drock vum Netanjahu sengem Lager op d'Deputéiert déi lescht Deeg iwwer immens héich. Et ass rieds vun Erpressung an och vu Bestiechung.

Egal wéi et ausgeet, sou wäerten et déi nächst Méint weiderhi vill Tensiounen am Hellege Land ginn.