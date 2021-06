Si krut um digitale Parteidag vun de Gréngen 98,5 Prozent vun de Stëmmen.

Mat dëser Decisioun goufen d'Annalena Baerbock an den Robert Habeck offiziell als Spëtzenduo vun de Gréngen an d'Course fir d'Bundestagswalen am September geschéckt. „Fir d'éischte Kéier zanter Joerzéngte géing ee Wiessel an der Loft leien", sou déi gréng Kanzlerkandidatin. Dat wichtegsten Thema déi nächst Joren a Joerzéngte wier elo d'Klimakris ze bekämpfen. Déi däitsch Regierung géing aktuell net vill dogéint maachen.