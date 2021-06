D'Autoritéite schwätze vun iwwer 37.000 Leit, dovunner eleng 9.000 zu Paräis, déi demonstréiert hunn.

D'Organisateure soen, et wieren 150.000 Participanten an eleng 70.000 zu Paräis gewiescht. D'Demonstrante wiere sech dogéint, dass rieds Iddien Deel vum Mainstream ginn. Et géing uechter Frankräich een alarméierend politescht a soziaalt Klima ginn, sou heescht et vun den Organisateuren.