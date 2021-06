D'Geriicht hätt befonnt, dass d'Männer d'Feier op der Insel Lesbos express geluecht hätten.

Et ware Biller, déi schockéiert hunn: Matten an der Coronakris stoung op eemol eent vun de gréisste Flüchtlingslager komplett a Flamen. 13.000 Mënschen, déi hei an desastréise Konditiounen ënnerbruecht waren, hunn hiert d'provisorescht Doheem verluer, Doudesaffer goufen et keng. 9 Méint nom schlëmme Brand am griichesche Flüchtlingscamp Moria goufen elo 4 afghanesch Demandeure vun enger Internationaler Protektioun zu all Kéier 10 Joer Prisong verurteelt. Hiren Affekoten no hätt d'Geriicht e Samschdeg befonnt, datt si d'Feier op der Insel Lesbos express geluecht hätten. Journalisten duerfte wéinst Coronamesuren net beim Prozess dobäi sinn.

D'Affekoten hate gefrot, datt 3 vun de Jonken de Prozess virun engem Jugendgeriicht misste gemaach kréien, well se deemools mannerjäreg waren an och déi néideg Dokumenter virgeluecht hunn, fir dat ze beweisen. Si kruten dat awer net accordéiert - domat hätten hir Clientë kee Recht op e faire Prozess kritt, sou d'Affekoten.

Ee vun den Haaptzeien, en Demandeur vun enger internationaler Protektioun, deen och am Camp gelieft huet, war beim Prozess net dobäi, well en net méi ze fannen ass. Am Mäerz scho waren 2 Mannerjäreger zu all Kéier 5 Joer Prisong verurteelt gi wéinst Brandstëftung.

D'Autoritéiten hu mëttlerweil en neie provisoresche Camp op Lesbos opgebaut, an deem 6.000 Mënsche wunnen. D'EU huet iwwerdeems 276 Milliounen Euro zur Verfügung gestallt, fir e permanent Lager hei opzebauen an och op anere griicheschen Inselen.