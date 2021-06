Um leschten Dag vum G7-Sommet zu Cornwall an England stoungen d'Ëmwelt an de Klimaschutz am Fokus vun den Diskussiounen.

D'Zäregasemissioune bis 2030 ëm d'Hallschent reduzéieren: Dozou engagéiere sech d'Staats- a Regierungscheffe vun de G7-Staaten. Ëffentlech Hëllefe fir Kuelekraaftwierker sollen iwwerdeems gestrach ginn. D'Cheffe vun deene 7 Länner wëlle sech och engagéieren, fir bis zu 2 Milliarden Dollar an déi gréng Transitioun a manner räiche Länner z'investéieren. Am Virfeld vun der Uno-Klimakonferenz am November zu Glasgow sollen elo d'Jalone gesat ginn. Zil ass et, d'Äerderwiermung op 1,5 Grad par Rapport zu virun der Industrialiséierung ze limitéieren.

Am G7-Klimapakt ass iwwerdeems virgesinn, de Biodiversitéitsverloscht bis 2030 ze stoppen, andeems op d'mannst 30 Prozent vun der Äerd an de Mierer protegéiert ginn. Klimaaktivisten, déi um Bord vum G7-Sommet demonstréieren, ginn d'Annoncen net wäit genuch. Hei géinge just al Verspriechen nees waarm gemaach ginn. Amplaz just ze schwätzen, misst endlech och eppes geschéien, sou d'Kritik vun den Aktivisten.

Déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel dann huet e Sonndeg en neien Elan begréisst, dee mat der Arrivée vum Joe Biden am Wäissen Haus am G7 ze spiere wier. Säi Virgänger Donald Trump hat weder vu Klimaschutz nach vu Multilateralismus vill gehalen.